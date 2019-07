Empresário comete suicídio durante evento com ministro e governador de Sergipe 

Na manhã desta quinta-feira (4), um empresário deu um tiro na própria cabeça em evento com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e com o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas. O tiro foi disparado após o discurso de Chagas na abertura da cerimônia, que acontecia em um hotel de luxo de Aracaju. O empresário identificado como Sadi Paulo Castiel Gitz, de 70 anos, é líder da empresa de cerâmica Escurial.

De acordo com uma testemunha, o empresário aguardou o momento em que o governador falava ao público, levantou-se e disse: “Governador, o senhor é um mentiroso”. Em seguida, ele fez um disparo com a arma de fogo. O evento era transmitido nas redes sociais do governador de Sergipe. No vídeo, é possível ouvir o tiro e, em seguida, os participantes saem correndo do local.

Em nota, o governo do estado de Sergipe lamentou o suicídio e informou que o evento foi cancelado. A empresa que era presidida pelo empresário estava em crise e havia anunciado paralisação da produção. Em nota, a empresa havia afirmado que “o motivo determinante para essa decisão foi o preço do gás cobrado pela concessionária SERGAS – Sergipe Gás S.A, empresa do Governo do Estado de Sergipe.

