Empresário de Juliana Paes fala sobre ciladas na internet que mais afetam celebridades

O empresário de Juliana Paes, Ike Cruz, falou sobre as ciladas na internet que mais afetam as celebridades. “Humberto Eco já havia dito que a internet deu voz aos imbecis. Entretanto, a mesma internet, através das redes sociais forneceu algo que gerou um cenário ainda mais poderoso. Deu visibilidade para um baralho de personalidades e perfis. Originalmente, o Instagram foi criado para ser um álbum de fotos. Hoje, apesar das suas inegáveis utilidades comerciais, também se tornou um “feirão” de egos, procuras/ofertas, disputas e ativismo”, disse Ike.

O perigo também mora no “direct”. É ali, debaixo do cobertor dos likes, que pessoas se comunicam com estranhos, sem a menor intimidade, tentando conquistar alguma.Contudo, um artista famoso, um atleta de reconhecimento internacional, políticos ou qualquer pessoa publica de relevância, não deve subestimar o seu próprio tamanho e importância. Serão sempre alvos desejados, sob qualquer aspecto e em escala proporcional a sua visibilidade. Não dá pra ignorar isso.

Uma vez na arena virtual, o radar tem que estar na mais alta voltagem. Pesquisa, prudência, razão e muito critério devem ser os primeiros a serem escalados antes de qualquer encontro pessoalmente. Assim como muitos buscam elogios, diversão e alguns momentos de prazer, outros aguardam a vitima perfeita. Cada um com seus objetivos. O cenário sempre parecerá favorável, claro. Afinal, ninguém expõe suas máculas nas redes ou num primeiro encontro.

A cilada normalmente tem bom filtro, é bem revestida e parece inofensiva. Na era em que vivemos não cabe mais a inocência pois ela pode ser fatal e arrasadora. E parafraseando Warren Buffett, são necessários 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí la. Convém cuidar, e bem.

Gianecchini

Juliana Paes e Reynaldo Gianecchini estão aproveitando as gravações de jantares românticos, já que em “A Dona do Pedaço”, Maria da Paz e o playboy Regis estão tendo um caso. No Instagram, a atriz compartilhou momentos de dois jantares ao lado do galã e até brincou que se continuar assim, vai “virar uma bola”.

Em um dos vídeos publicados nos Stories, Juliana Paes compartilhou um pequeno momento de gravação ao lado dos colegas de elenco. A cena era de um jantar ao lado da família de Regis, personagem de Reynaldo Gianecchini em “ A Dona do Pedaço ” . “Gente, tem coisa melhor? A gente tá fazendo cena do jantar e é lagosta de verdade”, comemorou a atriz. “Ricos”, vibrou Gianecchini.

Já em outro vídeo, também sendo gravado um jantar dos dois para a novela, Juliana Paes brinca com o parceiro de cena. “Se eu continuar fazendo cenas de jantar com o Giane, eu vou virar uma bola. Nunca vi comer tanto, ele tá com verme”, brincou a atriz. “Preciso alimentar minha lombrigas”, respondeu o ator em meio a risadas dos dois.

