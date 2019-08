Empresário de Soledade tenta fugir da polícia armado e é preso

Após meses de investigação por parte do setor de inteligência da Polícia Civil de Soledade, um empresário da cidade, de 42 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Durante o mandado de busca e apreensão, a polícia precisou conter o indivíduo, que tentou fugir, armado.

Na casa, localizada no bairro Ipiranga, foram encontrados 25,7 gramas de cocaína, uma espingarda calibre 12 municiada com 5 cartuchos intactos, 10 munições de 38, uma balança de precisão, R$ 900 em dinheiro e R$ 1.960 em cheque.

O homem era suspeito de envolvimento com tráfico de drogas na cidade e região. Ele coordenava um restaurante no centro do município, que a polícia investiga para descobrir se servia como local para traficar os entorpecentes. C. R. S. foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde prestou depoimento, e, em seguida, foi conduzido até o Presídio Estadual de Soledade.

