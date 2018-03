Empresário do MG visitam planta de eteno verde da Braskem

A Braskem receberá, em 12 de março, a visita de empresários ligados ao Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Mato Grosso (Sindalcool – MT) . O grupo conhecerá o processo de produção do PE Verde a partir do etanol e o Centro de Tecnologia e Inovação da empresa no Polo Petroquímico de Triunfo. Na comitiva será liderada pelo presidente do Sindalcool, Silvio Rangel, e o Secretário de Desenvolvimento Econômico do MT, Carlos Avalone.

