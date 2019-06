Empresário gaúcho lança primeira rede de fast food robotizada do mundo

O projeto da primeira rede de alimentação rápida no mundo com atendimento realizado por um robô, sem intervenção humana, saíra do papel. O modelo é considerado seguro, lucrativo e não demanda altas cargas horárias de trabalho.

Levando os diversos problemas enfrentados nos ramos alimentícios em conta, o empresário gaúcho Fabio Rezler; lançou o primeiro fast food do Brasil totalmente automatizado, no qual o atendimento e preparação são feitos por um robô da “KUKA”, uma das líderes mundiais na fabricação de robôs industriais.

“Nós começamos com atendimento tradicional, como todos os fast foods, mas no decorrer do tempo percebemos que deveríamos fazer algo surpreendente e trazer alguma novidade para o setor. Neste momento conheci a robótica”, conta Fabio.

O modelo pensado funciona com o consumidor fazendo seu pedido por meio de um totem de auto atendimento e o robô executa a solicitação.

“É um fast food de pastéis e empanados, com porções já preestabelecidas que vêm congeladas e embaladas de fábrica. O robô inicia o processo de fritura e atendimento após o pedido e pagamento realizados pelo consumidor. Como o processo de fritura leva entre dois e três minutos, um dos mais rápidos do mundo, colocamos o equipamento para interagir com as pessoas por meio de mídia eletrônica em tablet manipulado pelo robô, além de merchandising e comunicados”, completa o empresário.

Deixe seu comentário: