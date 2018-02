Empresário gaúcho morre afogado ao tentar salvar a filha em praia de Santa Catarina

O empresário gaúcho Jocemar Nascimento, 43 anos, morreu afogado na Praia da Ferrugem, em Garopaba, no litoral de Santa Catarina, na sexta-feira (02). A vítima tentou salvar a filha de 13 anos, que estava se afogando, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A adolescente havia escorregado de uma rocha e caído no mar. O irmão dela, de 19 anos, também entrou na água para ajudar. Os três foram resgatados por salva-vidas.

Jocemar foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu. A adolescente e o irmão sofreram escoriações leves. A família mora em Campo Bom, no Vale do Sinos. O homem era dono de uma funilaria no município.

Litoral Norte do RS

Um homem morreu afogado, no fim da tarde de quinta-feira (01), em Nova Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Gilmar dos Santos, 57 anos, natural de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O homem foi retirado do mar pelos salva-vidas, que tentaram reanimá-lo sem sucesso.

