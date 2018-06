Empresário gaúcho pesquisa na Europa a implantação de energias limpas em veículos

Com a gradativa transição que acontece do combustível fóssil para energias limpas e sustentáveis, o empresário gaúcho e diretor da Petro Instalações Industriais, Eduardo Guimarães Paulo, esteve recentemente na Europa estudando como está ocorrendo a implantação da energia elétrica em veículos.

A pesquisa ocorreu em cidades do Reino Unido e da França. Desenvolvendo uma parceria na China, a Petro busca expandir a sua atuação para energias limpas, com a implantação de instalação industrial elétrica para o setor de transportes. “Estive no final do mês de maio percorrendo grandes cidades da Europa, com o objetivo de acompanhar de perto como está ocorrendo à transição do combustível fóssil para modelos de energia limpa, principalmente veículos movidos à energia elétrica”, comentou Eduardo.

Oferecendo soluções industriais para grandes consumidores de combustíveis, a Petro estima um crescimento de 50% do faturamento bruto no ano de 2018. Além da matriz em Porto Alegre, a empresa decidiu expandir as suas operações para as regiões Sudeste e Centro-Oeste do país, em busca de um mercado onde operam grandes indústrias.

Recentemente, a empresa foi responsável pela instalação do ponto de abastecimento do novo campo de provas da montadora Mercedes-Benz em São Paulo, considerado o maior do hemisfério sul.

