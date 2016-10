Empresário morto no estacionamento de um supermercado em Porto Alegre foi confundido com um traficante

O empresário Marcelo Oliveira Dias, 44 anos, morto na frente da sua filha, na quinta-feira (20), no estacionamento do supermercado Zaffari, no bairro Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre, foi confundido com um traficante, informou a Polícia Civil.

O objetivo dos criminosos era matar e enfraquecer a quadrilha de um líder do tráfico do bairro Serraria, na Zona Sul de Porto Alegre.

No sábado (22), dez pessoas foram presas pela Brigada Militar após nova tentativa de execução do traficante. Os suspeitos foram interrogados e se comprovou a participação no homicídio do empresário.

Dias, que era proprietário de uma academia, manobrava o seu carro no estacionamento quando outro veículo se aproximou e criminosos efetuaram os disparos, segundo a Brigada Militar. A filha dele ficou ferida, mas passa bem.

