Empresário reage a assalto e mata criminoso

O proprietário de uma mercearia reagiu a um assalto no estabelecimento na manhã desta quinta-feira, causando a morte do assaltante, identificado como Luis Aroldo Melo Lopes, de 45 anos. O dono do local disparou dois tiros contra o criminoso, enquanto ele tentava arrombar a loja. Esta seria a terceira vez que o empresário sofre tentativa de assalto na semana.

A primeira aconteceu no último sábado (15), quando um homem utilizou uma bicicleta para roubar as lâmpadas da parte externa do estabelecimento. Ele conseguiu furtar parte do sistema de iluminação, e, de acordo com a vítima, a situação acontece seguidamente. Ainda hoje (20), um freguês foi visto furtando mercadorias no interior do local, mas, apesar de ter sido visto, não foi abordado.

O homem morto foi levado pela Brigada Militar ao Hospital de Santa Casa de Caridade, em São Gabriel, onde o crime aconteceu, mas morreu logo após receber socorro.

Deixe seu comentário: