Empresário é alvo de dez tiros

Um empresário de 37 anos sobreviveu após ser baleado por dois ocupantes de uma moto, ao parar em um semáforo no bairro do Morumbi, em São Paulo, a cerca de 400 metros de uma Delegacia de Polícia. Conforme os investigadores, dez tiros atingiram o para-brisa do veículo. Não foi informado quantos disparos acertaram a vítima, dona de uma casa de câmbio.

