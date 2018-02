Empresários africanos no RS

Representantes da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e da empresa Pak Swazi, do Reino da Zuazilândia (África do Sul), avaliaram a possibilidade de implantação de unidade de processamento de arroz em Pedro Osório. O projeto industrial prevê o beneficiamento de arroz em casca e de arroz produzido no RS que será exportado para o mercado africano e europeu.

