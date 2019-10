Empresários da Zona Sul de Porto Alegre se unem para bancar a reforma de um prédio da Brigada Militar

Um grupo de comerciantes e prestadores de serviços do bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre, decidiu se unir em torno de um objetivo comunitário em comum: a obtenção de recursos necessários para a reforma da sede da 2ª Companhia da BM (Brigada Militar), localizada na esquina da avenida Wenceslau Escobar com a rua Armando Barbedo.

Por se tratar de um prédio tombado pelo Patrimônio Histórico, as reformas terão que ficar restritas aos espaços internos e ao mobiliário, sem mexer na estrutura do imóvel. O dinheiro está sendo arrecadado através de uma “vaquinha” on-line, por meio da qual todos participam de acordo com as suas possibilidades financeiras.

O movimento é encabeçado por Hassann Akmed (diretor da Prontosul e criador do Quintal Dona Irena), Ivo Kiling e Pedro Ranieri (diretores da KS Arquitetos). “Temos nossos negócios aqui, atraímos pessoas de vários lugares, portanto, precisamos de segurança para trabalhar e para que nossos clientes e colaboradores transitem com tranquilidade”, ressalta Akmed.

Dentre as melhorias pretendidas está a construção de dormitórios para o novo contingente de policiais que deve chegar em breve à unidade, bem como instalação de camas, armários e equipamento de ar-condicionado, troca do forro do teto, substituição de lâmpadas e luminárias e cobertura do estacionamento.

“Nossa intenção é proporcionar uma unidade-modelo, que sirva de exemplo a outras companhias em todo o Estado, numa firme parceria público-privada”, afirma Hassann. A 2ª Companhia da BM terá mais de 110 policiais trabalhando alternadamente quando chegarem os novos integrantes da unidade, incluindo recém-formados.

Em andamento

As obras começarão assim que os recursos financeiros estiverem arrecadados e sejam suficientes para dar andamento a tudo. “Não estamos trabalhando com um prazo determinado, mas, sim, contínuo, para que as obras não sofram nenhuma paralisação”, acrescenta o empresário.

“A comunidade empresarial do bairro Tristeza reconhece o bom trabalho prestado pela Brigada Militar, resolvendo incômodos, como redução de pichações e outros atos de vandalismo”, prossegue. “No entanto, sabe que esse trabalho é permanente e, para que isso ocorra, todos têm que se envolver.

Ainda segundo ele, já é perceptível uma melhor sensação de segurança na Zona Sul, devido ao trabalho intenso e permanente dos policiais que compõem a 2ª Companhia. “Queremos que continue assim. Por isso, a nossa intenção é proporcionar as melhores condições para que executem seu trabalho com conforto e eficácia”.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: