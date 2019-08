Empresários de Pelotas assaltados em ônibus de excursão para São Paulo devem retornar ao Rio Grande do Sul neste fim de semana

O grupo de comerciantes de Pelotas (região Sul gaúcha) assaltado durante viagem a São Paulo deve retornar para casa neste fim de semana. A bordo de dois ônibus de excursão, eles foram interceptados por um grupo armado quando passavam por um trecho da rodovia BR-116 próximo a Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba (PR). Um dos dois seguranças que faziam a escolta empresários foi morto durante o ataque.

O assalto ocorreu por volta das 19h de quarta-feira. Segundo a Polícia Civil e PRF (Polícia Rodoviária Federal), os passageiros pretendiam fazer compras na capital paulista. Um grupo a bordo de um automóvel Cobalt blindado e armado com fuzil e pistolas, porém, interceptou o ônibus em um ponto da estrada onde outros criminosos já aguardavam, “de tocaia”, atrás de uma mureta do acostamento.

Durante cerca de cinco minutos, houve troca de tiros entre os assaltantes a equipe de escolta, que teve os seus dois integrantes baleados. Enquanto isso, um terceiro bando invadiu os dois ônibus, chegando a disparar contra o teto da carroceria de um dos coletivos. Rendidos, os comerciantes tiveram que entregar dinheiro, celulares e outros pertences. A ação toda demorou aproximadamente dez minutos.

Paulo Roberto Coelho, 30 anos, foi atingido por três disparos que acertaram cabeça, tórax e abdômen, morrendo quando recebia atendimento a caminho do hospital. Ele trabalhava há pouco mais de um ano na empresa e deixa a esposa grávida de gêmeas, além de um filho de 8 anos. O segundo agente, Jean Carlos Griten, por sua vez, foi ferido na perna, sem gravidade, e recebeu alta horas depois. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

De acordo com os investigadores paranaenses, a quadrilha demonstrou ser experiente e também violenta: além do tiro para cima dentro de um dos ônibis, os criminosos ameçaram e agrediram diversas vítimas, mesmo que nenhuma delas houvesse esboçado reação. Tudo indica, ainda, que o ataque envolveu um alto nível de organização, provavelmente com o monitoramento do trajeto da excursão desde o embarque em Pelotas.

Estima-se em pelo menos oito o número de assaltantes, que abandonaram em outro ponto da BR-116 o carro utilizado na ação. O automóvel foi recolhido pelo Cope (Centro de Operações Policiais Especiais), grupo especializado da Polícia Civil do Paraná e será analisado por peritos forenses, na tentativa de encontrar indícios capazes de levar aos autores do roubo.

Continuidade

Conforme uma nota divulgada na internet pela empresa pelotense MHT Turismo, responsável pelo transporte, os quase 70 passageiros assaltados não se feriram, mas muitos estavam abalados emocionalmente pela situação. A maioria deles, no entanto, decidiu pelo prosseguimento da viagem para São Paulo.

Grupos de empresários costumam fazer esse roteiro de compras ao menos uma vês por mês. Autoridades estaduais admitem que o trecho onde ocorreu a emboscada é crítico em termos de segurança, com roubos frequentes motivando a contratação de escoltas armadas.

Homenagem

Após a liberação do corpo do segurança em Curitiba, mais de 30 veículos ocupados por colegas acompanharam o seu deslocamento de Curitiba até Joiville, cidade onde nasceu e residia. A viúva, responsável pelo reconhecimento, estava no comboio.

Ele também foi homenageado por agentes da PRF quando os veículos cruzaram o posto da corporação no município catarinense de Pirabeiraba. O sepultamento foi realizado na tarde dessa sexta-feira em Joinville (SC).

(Marcello Campos)