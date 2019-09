Empresários doam 15 fuzis para a Polícia Civil gaúcha

Na tarde desta quinta-feira (19), ocorreu, no mezanino do auditório do Palácio da Polícia, na capital, a cerimônia de entrega de armas para a Polícia Civil. Os equipamentos, 15 carabinas modelo M15 da marca Armalite, 15 miras holográficas Eotechi e 15 lanternas SureFire, foram doadas pelo ICF (Instituto Cultural Floresta).

Presente na solenidade, o secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública, coronel Marcelo Gomes Frota, enfatizou a importância da integração entre os órgãos públicos e a sociedade. Para o secretário adjunto, a união é o caminho para a construção de um Estado seguro para todos os cidadãos.

O diretor-executivo do Instituto Cultural Floresta, coronel Everton Oltramari, realizou a entrega dos equipamentos e elogiou os rumos da Segurança Pública no Estado. Para Oltramari, o empenho do vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, foi importante para aprimorar e colocar em operação o Piseg/RS (Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública).

Destinação das armas

A Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) receberá 10 armas e o Deic (Departamento de Investigações Criminais) cinco, sendo duas para a 1ªDR (1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos), uma para a DRV (Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo de Veículos), uma para a DRFC (Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo e ao Furto de Carga) e uma para a Decap (Delegacia de Capturas).

R$ 14 milhões em doação

A doação desta tarde compõem os mais de R$ 14 milhões em doação de armas, equipamentos e viaturas que o ICF realiza desde março de 2018. A iniciativa do instituto foi o ponto de partida para a criação do Piseg, possibilitando com que os empresários gaúchos invistam até 5% do ICMS devido na Segurança do RS. A lei, pioneira no Brasil, entrou em vigor em agosto deste ano.

Autoridades presentes no ato

Estiveram presentes na solenidade o secretário Adjunto da Secretaria da Segurança Pública, coronel Marcelo Gomes Frota; a chefe de Polícia, delegada Nadine Tagliari Farias Anflor; o subchefe de Polícia, delegado Fábio Motta Lopes; o Deic (Diretor do Departamento de Investigações Criminais), delegado Sander Ribas Cajal; o diretor do Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), delegado Bolívar dos Reis Llantada; o diretor da Dame (Divisão de Armas, Munições e Explosivos), o diretor executivo do Instituto Cultural Floresta, coronel Everton Oltramari, além de outras autoridades.

