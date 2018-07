Empresários dos Vales do Taquari e Rio Pardo conhecem detalhes sobre a Mercopar

Empresários, representantes de entidades e do poder público de municípios dos Vales do Taquari e do Rio Pardo, além de profissionais da imprensa, estiveram reunidos na manhã desta quarta-feira, 11 de julho, para conhecer os detalhes da Mercopar – Feira de Inovação Industrial. O café da manhã na Associação Comercial e Industrial de Lajeado (ACIL) foi organizado pelo Sebrae RS com o objetivo de divulgar a importância que o evento tem junto a vários setores da economia. A gestora da Mercopar no Sebrae RS, Sheila Wainer, e a gerente da organização nos Vales do Taquari e Rio Pardo, Liane Klein, apresentaram a 27ª edição da feira, que acontece de 2 a 4 de outubro, no Centro de Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul.

Com o propósito de aproximar empresas nacionais e internacionais, promovendo integração entre micro, pequenas, médias e grandes, para a geração de negócios, a Mercopar tem, entre seus objetivos, inserir as micro e pequenas na cadeia produtiva de grupos empresariais, além de trocar experiências e conhecimentos tecnológicos. “Queremos que o nosso expositor tenha sempre a oportunidade de participar de ações que gerem novos negócios e parcerias, divulgando seus produtos no mercado”, destacou Sheila. Em 2017, a mostra gerou aproximadamente R$ 70 milhões em negócios. Liane Klein, por sua vez, ressaltou que esta é a única feira do Rio Grande do Sul realizada totalmente pelo Sebrae RS. “E temos um potencial muito forte”, complementou ela, ao citar que na região dos Vales do Taquari e Rio Pardo existem 1.714 empresas do setor metalmecânico.

Expositor destaca diferenciais

A feira promove, durante os três dias, ações como o Projeto Comprador (dois dias de duração), Espaço de Negócios (nos dois primeiros dias), Sessão de Negócios (no último dia) e ainda o Salão de Inovação, que trata sobre temas da Indústria 4.0. “A Mercopar sempre possibilita uma programação diferente, que agrega bastante visibilidade, despertando o interesse do visitante. A feira serve de vitrine de nossos produtos para clientes, fornecedores e novos contatos, além de apresentar tendências, lançamentos e novas tecnologias”, afirma Vilmar de Oliveira, diretor da L.T Vaires, indústria de fabricação de plugues e cabos elétricos de Venâncio Aires, que esteve no evento, em Lajeado. A empresa participa há cinco anos da Mercopar, através do Estande Coletivo de Associação Metalmecânica dos Vales (Metalvales).

As próximas reuniões de divulgação da Mercopar deverão acontecer em Panambi, Caxias do Sul e Porto Alegre. Mais informações sobre a participação na feira podem ser obtidas com a Trade Fairs Feiras e Eventos, pelo e-mail comercial@tradefairs.com.br e pelo telefone (51) 3067-5750. A Mercopar 2018 é promovida pelo Sebrae RS.

