Empresários gaúchos embarcam para a Hannover Messe 2019

Chegou a hora de fazer as malas e embarcar no voo que leva direto à Feira Industrial de Hannover – Hannover Messe 2019, a maior feira do mundo para a tecnologia industrial, que acontece entre os dias 01 e 05 de abril de 2019, na Alemanha. São nove empresas gaúchas, apoiadas pelos Sebrae RS, que viajarão já neste neste fim de semana. A iniciativa priorizou proprietários ou sócios de pequenos negócios do setor industrial, de startups, de TI ou de energia, com faturamento até R$ 4,8 milhões. A ação é uma parceria entre o Sebrae e a FIERGS, entidade que lidera comitiva brasileira para o evento.

Entre elas, está a Spark AG Software. A empresa, de Nova Prata, tem a tecnologia incorporada na rotina. Ela presta consultoria, comercializa, desenvolve e implementa hardware e software com soluções inovadoras em intralogística e logística, com parcerias em projetos e fornecedores de componentes nos Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Itália, Inglaterra, Malásia e China.

Quem vive um momento de expectativa e frio na barriga é o projetista de sistemas mecânicos, Rafael Vendramin. Ele é um dos dois colaboradores da Spark que estará com a delegação gaúcha. “Espero encontrar muitas novidades, muitas tecnologias que giram em torno do nosso setor. Vamos com dois participantes, mas toda a empresa está ansiosa para ver quais são as novidades no setor para ajudar no nosso trabalho”, comenta o projetista.

Além da Spark AG Software, também embarcam nessa viagem as empresas Funilaria Dambrós Ltda (Porto Alegre), Sold Indústria e Comércio de Máquinas LTDA (Canoas), Sukha – Automação de Máquinas Industriais Eireli (Cachoeirinha), Tecsul Industrial LTDA – ME (Estação), Vibmaster Soluções Industriais (Campo Bom), Rigo Tecnologia Química Ltda – ME (Nova Prata), Gomasul Borrachas LTDA (Bento Gonçalves) e J.J. M. Jardim & Filhos LTDA (Bagé).

