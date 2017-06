Empresas aéreas anunciam preço da bagagem despachada

A companhia aérea Latam anunciou, nessa terça-feira, que passará a cobrar R$ 30 por mala despachada (para compra antecipada). A implementação do serviço será feita de modo gradual pelas próximas três semanas até chegar em todos os voos da companhia. No comunicado, a empresa também anunciou que vai começar a venda de refeições a bordo nos voos nacionais a partir do fim de junho.

A Latam já havia alterado algumas regras em relação às bagagens internacionais em abril, quando a cobrança pelo despacho foi autorizada pela Justiça. Desde a data, cada passageiro pode despachar duas malas, sem custo adicional, de até 23kg, ao invés das duas de 32kg. Para destinos na América do Sul, apenas uma mala de 23kg.

Já o serviço de alimentação a bordo da Latam, chamado Mercado Latam, terá cardápio com 52 produtos, como sanduíches, wraps, saladas, bolos, refrigerantes, cervejas e outras bebidas alcoólicas em valores que vão de R$ 4 a R$ 14. Apenas água será oferecida gratuitamente.

Azul já cobra por bagagem despachada

A Azul já cobra, desde o último dia 1º, R$ 30 por bagagem despachada em passagens adquiridas em sua nova classe tarifária, chamada de “Azul”, que tem descontos de 30% para voos que saem de Viracopos em direção a 14 destinos nacionais. Já para trajetos para a América do Sul é possível despachar, sem custo adicional, uma mala de até 23kg.

Vale lembrar que, a bagagem de mão, isenta de cobrança para todas as aéreas, agora tem limite de 10kg, no lugar dos antigos 5kg e faz parte do conjunto de novas regras da Aviação Civil da Anac.

Modificações na Gol

Na Gol, essa nova classe de passagem vai se chamar “Light” e entrará em vigor no próximo dia 20. Quem comprar a passagem nesta categoria e quiser despachar a bagagem pagará R$ 30 por cada mala de até 23kg, se adquirir o serviço nos canais de autoatendimento e nas agências de viagens. E R$ 60 se resolver despachar no check-in.

Nos voos internacionais, o valor será equivalente a US$ 10 no autoatendimento e agências de viagens, e US$ 20 no balcão.

Avianca continua sem cobrar

A companhia área Avianca Brasil anunciou em comunicado, que continua a não cobrar pelas bagagens despachadas. A Avianca informou que “prefere estudar essa questão mais profundamente durante os próximos meses” antes de criar produtos tarifários.

Passageiros corporativos

Os passageiros corporativos não estão participando da tímida recuperação das aéreas no Brasil. Os executivos estão demorando a cruzar os céus de novo, embora a demanda doméstica tenha finalmente voltado a crescer em março e abril após 19 meses de contração.

Os passageiros em viagens de negócios são os mais atraentes, porque tendem a pagar as tarifas de última hora, que são mais altas e geram o melhor lucro para a Latam Airlines Group e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Não se sabe quando os passageiros corporativos voltarão. Economistas sinalizam que a recuperação incipiente pode demorar para decolar depois da mais longa depressão da história do Brasil.

Os recentes e perpétuos escândalos políticos que desestabilizam o país não ajudam, a perspectiva de crescimento econômico diminuiu e as companhias estão reduzindo os gastos com viagens ao fazer reservas com antecedência e recorrer às videoconferências.

“Do ponto de vista de uma companhia aérea, a política é importante porque precisamos que a demanda corporativa volte, e isso não vai acontecer com toda essa turbulência política e essa incerteza”, disse Savanthi Syth, analista da Raymond James Financial, em uma entrevista por telefone.

