Empresas aéreas brasileiras cancelaram quase 30 voos para a Flórida

A previsão de chegada do furacão Dorian à costa dos Estados Unidos no fim desta segunda-feira (2) ou início desta terça-feira (3) já resulta no cancelamento de mais de uma dúzia de voos operados entre o Brasil e o país na América do Norte. A tempestade, que devastou as Bahamas, deve ter impacto mais forte no estado americano da Flórida. Azul, Latam e Gol cancelaram perto de 30 voos para o destino. As informações são do jornal O Globo.

A Azul, que mantém voos para Fortlauderdale, na Flórida, alerta a seus passageiros que o aeroporto local está fechado desde o meio-dia desta segunda-feira. Com isso, as frequências operadas entre a cidade americana e Recife e Campinas pela empresa foram canceladas, o mesmo ocorrendo com as ligações ida e volta entre Miami e Campinas.

Nesta terça-feira, dos seis voos previstos da Azul, um está mantido, de Campinas para Fortlauderdale, mas listado no site da companhia aérea como “a confirmar”. A partir de quarta-feira, a previsão é de operação normal.

A Gol cancelou 16 voos com origem ou destino às cidades de Miami e Orlando entre os dias 1º e 4 deste mês, sendo oito deles nesta segunda-feira, como os que ligariam Brasília a essas duas cidades americanas. A companhia anunciou que os passageiros com reservas nesses voos podem pedir reembolso integral do bilhete ou fazer a remarcação da viagem sem custo, mantendo o destino selecionado, em um prazo de até 7 dias.

A Latam cancelou cinco voos no domingo, entre São Paulo e Miami e Fortaleza e Miami, ida e volta nos dois casos, e de Salvador para a cidade da Flórida. A linha que liga São Paulo a Orlando não será operada nesta terça-feira. A Latam informou apenas que flexibilizou as regras para atender passageiros com viagens marcadas por destinos que possam ser afetados pela passagem do furacão Dorian.

As linhas da American Airlines que ligam Rio, Brasília e Manaus a Miami — que fica em uma área da Flórida distante a porção em que é previsto ocorrer maior impacto da tempestade, conforme informou a companhia — serão operados normalmente. O voo de São Paulo para Miami, contudo, foi cancelado, mas por motivo de manutenção da aeronave.

Assistência

Em caso de cancelamento da viagem pela companhia aérea, os passageiros com assentos reservados nos voos afetados têm direito a receber assistência da empresa como previsto em resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Isso inclui a reacomodação em outros voos e o fornecimento de hospedagem e alimentação, se necessário.

O Procon-SP informou que terão equipes de plantão no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, para orientar os passageiros sobre seus direitos.