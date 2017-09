Empresas aéreas cancelam voos para a Flórida por causa do furacão Irma; chega a 11 o número de mortos

O Irma, o furacão mais forte já registrado no Atlântico, deixa rastro de destruição. Há pelo menos 11 mortes após a passagem da tempestade pelo Caribe, mas o número é impreciso por falta de informações. O Estado americano da Flórida se prepara para chegada do Irma, com a previsão de que o Impacto na costa dos EUA será “devastador”, de acordo com autoridades. A tempestade também está comprometendo voos, as empresas aéreas cancelaram viagens chegando ou partindo da Flórida.

A Latam, Azul e American Airlines cancelaram pelo menos 21 voos com destino ou chegada da Flórida. A Latam cancelou 12 voos com origem ou destino à cidade de Miami, programados para os dias 8 e 9 de setembro, devido à previsão de passagem do furacão na região. A Azul cancelou todos os seis voos para Orlando e Fort Lauderdale previstos para sexta-feira (8), sábado (9) e domingo (10).

A American Airlines cancelou três voos, todos para Miami, segundo o site do aeroporto de Guarulhos. Os voos são de número 0234 (10h), 0930 (21h25), 0906 (23h25), todos com partida para esta quinta-feira (7).

As companhias aéreas recomendam aos passageiros com bilhetes marcados para as regiões do Caribe e Flórida que chequem os sites das empresas para ver se houve cancelamento ou alteração nos voos. As empresas estão oferecendo ainda a possibilidade de remarcação das passagens sem cobrança de taxa.

Veja abaixo a situação de cada empresa aérea:

Azul

A Azul informou o cancelamento de seis voos com ida e chegada da Flórida, em função da aproximação do Furacão Irma ao estado nos Estados Unidos. De acordo com a companhia, os clientes receberão toda a assistência necessária e serão reacomodados em outros voos da companhia. Segundo a empresa, os clientes que estão nos Estados Unidos estão sendo contatados pelas centrais de relacionamento. Já aqueles que vão aos Estados Unidos durante este fim de semana podem procurar os canais de atendimento para remarcar suas viagens.

Veja os voos cancelados:

8704 – 08/09/2017Viracopos (23h20) – Fort Lauderdale, Flórida (6h30)

8705 – 09/09/2017 Fort Lauderdale, Flórida (20h45) – Viracopos (5h55)

8704 – 09/09/2017Viracopos (23h20) – Fort Lauderdale, Flórida (6h30)

8706 – 09/09/2017Viracopos (9h55) – Orlando, Flórida (18h)

8707 – 09/09/2017Orlando, Flórida (21h10) – Viracopos (6h55)

8705 – 10/09/2017Fort Lauderdale, Flórida (20h45) – Viracopos (5h55)

Latam

A Latam informa que cancelou 12 voos com origem ou destino à cidade de Miami, programados para os dias 8 e 9 de setembro, devido à passagem do furacão Irma na região. A empresa orienta todos os clientes com viagens programadas entre esta quinta (7) e 11 de setembro que consultem com antecedência a situação de seus voos na página Status de Voos em latam.com, onde é possível encontrar as informações mais atualizadas. Para os passageiros com voos em conexão com outras empresas, a companhia solicita que também consultem com antecedência a situação de seus voos.

Os passageiros interessados podem alterar seu voo em “Minhas Viagens” no site latam.com ou por meio da Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, disponível nos telefones 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).

Os passageiros afetados em voos de/para Punta Cana (República Dominicana), Havana (Cuba), Miami e Orlando (Estados Unidos) entre 5 e 11 de setembro podem reprogramar suas viagens, sem cobrança de multa ou de diferenças tarifárias, desde que a alteração seja feita entre esta quinta até 15 dias após a data original da viagem.

Veja os voos cancelados:

JJ8094 – 8/9 – São Paulo-Miami

JJ8056 – 8/9 – Rio de Janeiro-Miami

JJ8091 – 8/9 – Miami-São Paulo

JJ8090 – 8/9 – São Paulo-Miami

JJ8057 – 8/9 – Miami-Rio de Janeiro

JJ8095 – 9/9 – Miami-São Paulo

JJ8094 – 9/9 – São Paulo-Miami

JJ8056 – 9/9 – Rio de Janeiro-Miami

JJ8092 – 9/9 – Belém-Miami

JJ8076 – 9/9 – Manaus-Miami

JJ8091 – 9/9 – Miami-São Paulo

JJ8057 – 9/9 – Miami-Rio de Janeiro

Avianca Brasil

A Avianca Brasil informou que serão isentos das taxas de remarcação os clientes que alterarem ou cancelarem as reservas de voos entre os dias 6 e 10 de setembro, tanto de ida como de volta de Miami. O procedimento deve ser feito pelos telefones: 4004-4040 (São Paulo e principais capitais) ou 0300-789-8160 (demais localidades).

American Airlines

A American Airlines informa que os passageiros podem alterar a viagem sem encargos. Isso vale para os voos com partida, conexão e chegada nas seguintes localidades:

Daytona Beach, Florida (DAB); Destin / Fort Walton Beach, Florida (VPS); Fort Lauderdale, Florida (FLL); Fort Myers, Florida (RSW); Gainesville, Florida (GNV); Jacksonville, Florida (JAX); Key West, Florida (EYW); Melbourne, Florida (MBL); Miami, Florida (MIA); Orlando, Florida (MCO); Palm Beach, Florida (PBI); Pensacola, Florida (PNS); Tallahassee, Florida (TLH); Tampa, Florida (TPA) e Sarasota, Florida (SRQ).

A isenção de pagamento dos encargos ocorrerá se o passageiro tiver comprado a passagem até 5 de setembro, tiver uma viagem programada entre 5 e 12 de setembro, puder viajar entre 5 e 30 de setembro e desde que o voo seja remarcado para a mesma classe de tarifa. Os passageiros podem acompanhar os comunicados no site da companhia.

United Airlines

A United não cobrará taxa de remarcação de passagem no caso dos voos com data marcada entre 5 e 17 de setembro com partida ou chegada nos seguintes locais na Flórida, nos EUA: Destin/Ft. Walton Beach, FL (VPS); Ft. Lauderdale, FL (FLL); Ft. Myers, FL (RSW); Jacksonville, FL (JAX); Miami, FL (MIA); Orlando, FL (MCO); Panama City, FL (ECP); Pensacola, FL (PNS); Tampa, FL (TPA) e West Palm Beach, FL (PBI). A isenção da tarifa vale somente para remarcação de voos na mesma classe de tarifa.

Delta Airlines

Na Delta Airlines, a suspensão da cobrança de remarcação vale para voos previstos entre 6 e 17 de setembro para as seguintes localidades: Daytona Beach, FL(DAB); Fort Lauderdale/Hollywood, FL (FLL); Fort Myers, FL(RSW); Forte Walton Beach, FL (VPS); Freeport, BS (FPO); Gainesville, FL(GNV); Georgetown, BS (GGT); Havana, CU (HAV); Jacksonville, FL(JAX); Key West, FL (EYW); Marsh Harbour, BS (MHH); Melbourne, FL (MLB); Miami, FL – (MIA); Nassau, BS (NAS); Orlando, FL(MCO); Panama City, FL (ECP); Pensacola, FL (PNS); Sarasota/Bradenton, FL (SRQ); Tallahassee, FL (TLH); Tampa/St. Pete/Clearwater, FL (TPA) e West Palm Beach, FL (PBI). Veja o comunicado no site da companhia.

Cruzeiros

A companhia que opera os Cruzeiros Disney anunciou cancelamentos e alterações de roteiros – inclusive antecipação de retorno – em caso de viagens que já tenham começado. O cruzeiro Disney Fantasy, com saída prevista para o dia 9, e o Disney Dream, que zarparia nos dias 8 e 11 de setembro, foram cancelados.

Segundo a Disney Cruises, os passageiros serão automaticamente reembolsados e poderão agendar uma nova viagem com 25% de desconto até o dia 18 de outubro. “Nada é mais importante para nós do que proporcionar uma experiência segura para nossos hóspedes e tripulantes. Continuaremos monitorando de perto o furacão Irma e divulgaremos novas informações se necessário”, afirma a companhia. (AG)

