Empresas aéreas cancelam voos sob Ormuz após ameaças entre Irã e Estados Unidos

As principais companhias aéreas do mundo, como as British Airways, Qantas, Lufthansa e Singapore Airlines, suspenderam seus voos sobre o Estreito de Ormuz devido ao clima hostil que vem se instalando na região após o Irã derrubar um drone americano.

Washington proibiu os voos comerciais americanos a entrarem no espaço aéreo de Teerã no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã até segunda ordem.

“O incidente com o drone é uma razão para não voar sobre o Estreito de Ormuz neste momento. É uma medida de precaução”, disse o governo americano em comunicado.