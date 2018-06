Empresas apresentam propostas para pontes na ERS-118

As obras de duplicação da ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre, avançaram mais uma etapa nesta terça-feira. Foram recebidas oito propostas de empresas para a construção de três pontes sobre o Arroio Sapucaia, em Sapucaia do Sul. As estruturas serão construídas na pista duplicada e nas ruas laterais. O trecho vai do entroncamento com a ERS-010 até o encontro com a ERS-020.

