Empresas de engenharia trazem tecnologia sustentável para a construção de novos presídios no Brasil

Um projeto para a construção de novos presídios sustentáveis no Brasil foi apresentado nesta terça-feira (23), no Hotel Sheraton, em Porto Alegre. O diretor e engenheiro da empresa Verdi, Henrique Deboni, e a arquiteta Carla Deboni trouxeram a iniciativa, coordenada pela doutora Ingrid Lützkendorf, que tem como objetivo contar com tecnologia sustentável na construção das estruturas prisionais.

Desde 2017, as empresas brasileiras responsáveis pelas próximas obras, Verdi e Siscobras estavam desenvolvendo a ideia junto com um grupo da Alemanha que também estava presente no lançamento. A partir da apresentação desta terça, o projeto estará disponível para ser utilizado.

O diretor e engenheiro da Verdi explica que “ele é um projeto que cuidou da energia elétrica, da água e do esgoto para tornar as obras 100% autossustentáveis, na água e nas energias”.

A previsão para que o valor investido retorne é de no máximo quatro anos. Além dessa tecnologia ser usada nos presídios, ela também pode ser aplicada na construção de escolas, hospitais e quaisquer estruturas em lugares com baixo nível de infraestrutura pública.

