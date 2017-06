As empresas de telefonia, os bancos e o varejo lideram as reclamações no Procon de Porto Alegre

As empresas de telefonia fixa e celular foram as campeãs de reclamações protocoladas em maio no Procon Porto Alegre. Do total de 2.639 registros do mês, 19,02% foram queixas contra telefônicas. A maioria das reclamações sobre telefonia refere-se a problemas com falta de cobertura de sinal, cobrança indevida e dificuldade para cancelamento dos serviços contratados. A Vivo foi a operadora que registrou o maior número de reclamações, computando 206 queixas. Em segundo lugar está a Claro com 110 reclamações. A TIM aparece em terceira colocação com 107 registros. A Oi foi a operadora menos reclamada, computando 79 queixas.

Depois das telefônicas, o segmento bancos registrou 6,7% dos atendimentos do mês. Contra a Caixa Econômica Federal foram contabilizadas 61 reclamações. O Banrisul computou 50 queixas, e o Bradesco, 26. As queixas mais freqüentes sobre bancos referem-se a tempo em excesso de espera nas filas, recusa de abertura de conta salário e prática de venda casada. Esta última acontece quando o banco vincula obrigatoriamente à abertura de conta à compra de seguros ou titulo de capitalização.

Em terceiro lugar no ranking de maio está o segmento do comércio varejista com 6,55% das reclamações. A Magazine Luiza foi a loja mais reclamada com 25 queixas, seguida pela Ponto Frio com 24, e Casas Bahia, com 18. Sobre este segmento, as queixas mais protocoladas no Procon são atraso na entrega de produtos comercializados na Internet e negação de garantia legal.

Atendimento

O Procon municipal acolhe reclamações presencialmente das 9h às 17h, na Andradas 686, quando são distribuídas 90 fichas para o atendimento ao público. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 3289-1764. O Procon Porto Alegre é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Procon Porto Alegre

O Procon de Porto Alegre faz parte da municipalização do Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor. É um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que tem como finalidade promover a defesa do consumidor no âmbito municipal.

O órgão está à disposição dos consumidores para receber reclamações e denúncias de abusos praticados por fornecedores de produtos e serviços, bem como a apuração destes atos nas esferas administrativa e judicial.

O Procon Porto Alegre completou 10 anos de criação no dia 30 de janeiro de 2017. Neste período, o órgão municipal contabilizou 158.809 atendimentos, obtendo o índice de mais de 80% de resolução destas reclamações que chegaram ao órgão.

Exercendo papel fundamental na difusão de informação e educação do consumidor, o Procon é responsável pela promoção da Política Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor visando à harmonização das relações de consumo entre fornecedores e consumidores.

O órgão não se destina a ser um balcão de reclamações e denúncias. Tem como objetivo informar e educar consumidores e fornecedores, evitando, na origem, os conflitos verificados na relação de consumo.

Comentários