Empresas do RS em feira europeia

Nesta semana, cinco empresas gaúchas participam da edição 2018 do evento Gamescom, na cidade de Colônia, na Alemanha. Trata-se da maior feira de jogos eletrônicos da Europa. Até o dia 25, os representantes gaúchos contam com um estande coletivo integrado pelo governo do Estado, Sebrae-RS, associações do segmento.

Deixe seu comentário: