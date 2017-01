Empresas estatais jÃ¡ abriram mÃ£o de 37 mil funcionÃ¡rios em dois anos

A onda de demissões chegou também nas estatais. Diante das limitações legais para promover o corte de pessoal, as empresas públicas estão recorrendo a Planos de Demissão Voluntária (PDV) ou a programas de aposentadoria incentivada para enxugar a folha e, assim, tentar aliviar o caixa. Um levantamento feito a partir de informações do Ministério do Planejamento e das próprias empresas mostra que os programas de desligamento lançados tiveram a adesão de 37.626 funcionários em 11 estatais entre 2015 e 2016.