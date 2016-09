Empresas gaúchas aprendem como crescer em tempos de crise

Nesse final de semana, mais de 130 pessoas de 13 empresas gaúchas participaram , no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, do treinamento prático “Liderança de Impacto”. O workshop, que utiliza o método Condor Blanco Internacional com atuação em 12 países, capacita empresários, empreendedores, gestores e profissionais em geral a formar equipes de alto desempenho e alcançar resultados positivos nos negócios e na vida pessoal. Para atender a demanda, a Escola de Liderança Condor Blanco e a CLIC Training, organizadores do evento, formam novas turmas ainda neste segundo semestre do ano. Informações: (51) 93136655.

