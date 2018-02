Empresas gaúchas apresentam produtos em pelo menos 15 feiras internacionais neste ano

Centenas de empresas gaúchas terão oportunidade de divulgar seus produtos e fechar negócios em eventos estratégicos para a economia do Rio Grande do Sul em diferentes continentes. O Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais, coordenado pela Sdect (Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia), fechou o calendário de feiras para 2018, com confirmação de pelo menos 15 grandes eventos.

Ao longo do ano, ocorrerão feiras e exposições que abrangem os setores coureiro-calçadista, de tecnologias para saúde, vitivinícola, de alimentos e bebidas, metal-mecânico, de vestuário e de tecnologia da informação, entre outros. O apoio do Estado se dá por meio da contratação total ou parcial de estande coletivo para os expositores participarem dos eventos, que recebem a visita de milhares de clientes – potenciais compradores dos produtos gaúchos. Os demais custos – como passagens aéreas e envio de produtos para expor, por exemplo – ficam por conta das entidades proponentes e das empresas participantes.

O Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais incentiva a diversificação e a abertura de novos mercados, promovendo o aumento da competitividade das empresas gaúchas e proporcionando oportunidades de incorporação de novas tecnologias pelos empreendimentos participantes.

De acordo com o coordenador do programa, Leonardo Holznann Neves, algumas feiras representam possibilidade efetiva de fechamento de negócios. Em outras, os expositores podem apresentar seus produtos, difundir suas marcas e prospectar clientes para futuros contratos. “O RS tem vocação exportadora e produtos de alta qualidade que podem ser ofertados em diferentes países. O programa de feiras auxilia a garantir a presença das empresas gaúchas nos locais onde está reunido um público estratégico para os negócios”, avaliou.

De 15 a 18 de janeiro, São Paulo sediou a Couromoda. Ainda nesse mês, o Rio Grande do Sul participou da Feira Arab Health, em Dubai, nos Emirados Árabes, que tratou sobre tecnologias da saúde. Já a IFLS+EICI reuniu segmentos ligados ao couro, em Bogotá, na Colômbia. Só nessas três feiras participaram 55 empresas gaúchas. O próximo grande evento será em março, em Düsseldorf, quando empresas do setor vitivinícola estarão presentes na feira que será realizada na Alemanha.

Confira a relação de feiras em 2018

COUROMODA, de 15 a 18 de janeiro, em São Paulo; ARAB HEALTH, de 29 janeiro a 1º fevereiro, em Dubai (Emirados Árabes); IFLS+EICI, de 30 janeiro a 1º fevereiro, em Bogotá (Colômbia); PROWEIN, de 18 a 20 de março, em Düsseldorf (Alemanha); VINITALY, de 15 a 18 de abril, em Verona (Itália); APAS, de 7 a 10 de maio, em São Paulo; HOSPITALAR, de 22 a 25 de maio, em São Paulo; BIOBRAZIL, de 6 a 9 de junho em São Paulo; EXPOCACHAÇA, em Junho, em Belo Horizonte (MG); FRANCAL, de 16 a 19 de julho, em São Paulo; FENIN, em Julho, em São Paulo; GAMESCOM, de 22 a 26 de agosto, em Colônia (Alemanha); AUTOMECHANIKA, de 11 a 15 de setembro, em Frankfourt (Alemanha); HOSPITALMED, de 3 a 5 de outubro, em Recife (PE); MÉDICA, de 12 a 15 de novembro, em Düsseldorf (Alemanha).

Deixe seu comentário: