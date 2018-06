Empresas Randon voltam às atividades na próxima segunda (04/06)

As Empresas Randon retornam às atividades fabris nesta segunda-feira (04/06), após seis dias paralisadas em função de força maior e da greve dos caminhoneiros que interrompeu o fornecimento de matérias-primas.

Mais de 8 mil trabalhadores voltam a seus postos de trabalho no site Interlagos, onde estão instaladas a Randon Implementos, Randon Veículos, JOST, Master, Suspensys e Suspensys WE/Castertech e no site Forqueta, onde operam o Campo de Provas e a Fras-le, que parou somente hoje (sexta-feira). A área de serviços financeiros manteve a atividade normal nestes dias (Banco Randon e a Randon Consórcios).

As Empresas Randon estarão dedicadas à recuperação da produção, que deverá acontecer nos próximos meses com a compensação de horas, conforme votação feita junto aos funcionários antes da paralisação. “Confiamos que todo o processo seja normalizado em breve e que o Brasil retome o rumo do crescimento”, observa o diretor de Planejamento e Recursos Humanos das Empresas Randon, Daniel Martin Ely.

Deixe seu comentário: