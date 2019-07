Empresas terceirizadas já oferecem vagas de trabalho temporário na Expointer

Com a maioria dos contratos de prestação de serviços para a Expointer de 2019 já definido por licitação, algumas empresas abriram processo de seleção para vagas temporárias de trabalho. Ao menos duas estão recebendo currículos para 180 vagas, no segmento de limpeza. O evento será realizado de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O diretor administrativo da área, Sandro Schlindwein, ressalta que o recrutamento, seleção e contratação são feitos exclusivamente pelas prestadoras, sem qualquer envolvimento da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural). A limpeza predial, com 130 postos de trabalho, teve como vencedora da concorrência a PSO Serviços, que disponibiliza aos candidatos o e-mail rh@psoservicos.com.br.

Já a Tecnisan, responsável pelos serviços terceirizados de cabines sanitárias, lavatórios, fraldários e contêineres para chuveiros, oferece 50 oportunidades temporárias. Os interessados devem enviar currículo para sandro@banheiroquimico.net. Quem quiser se adiantar, pode procurar no Google os contatos das demais empresas contratadas:

– Alojamento de peões e área de convivência: JN Estruturas;

– Assistência técnica em telefones: RWM It. Equipamentos de Telemática;

– Bilheteria: Multi Limp Prestação de serviços terceirizados;

– Carro com reboque: D. da Silva Rodrigues;

– Carros elétricos: KGF comércio e locações de veículos especiais;

– Coleta de resíduos: TR Transporte de Resíduos e Locação de Equipamentos;

– Iluminação da Casa Branca, esferas e bandeiras: All Time Music Hall;

– Limpeza de caixas d’água: Jair Correia da Silva;

– Limpeza de fossas: Sandro Borges da Rosa;

– Limpeza predial: PSO Serviços de Limpeza e Manutenção;

– Limpeza de sanitários: GFG Recursos Humanos;

– Locação de geradores: Bem Geradores;

– Locação de rádio HT: Flávio Henrique de Mello;

– Mão de obra elétrica: Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior;

– Montagem de ambulatórios: CCSA Eventos e Produções;

– Montagem e desmontagem de lonas: Claudemir da Silva Melo;

– Rádio Expointer: Make Projeto e Infraestrutura para Eventos;

– Vigilância patrimonial: A Tomielo Segurança;

– Além dessas empresas, o processo de licitação já se encaminha para o seu final também nos segmentos de central de informações, limpeza urbana, serviços hidráulicos, parque de diversões e recepcionistas.

Porto Alegre

Já para quem busca emprego fixo, nesta terça-feira o Sine Municipal de Porto Alegre oferece 129 vagas. A maior demanda é para vendedor de serviços, com 21 postos, seguida pela atividade de instalador de estações telefônicas, com dez oportunidades. Os candidatos devem retirar a carta de encaminhamento por meio do aplicativo Sine Fácil, disponível nas agências do órgão ou então por download na plataforma Google Play.

A sede do Sine da capital funciona entre as 8h e às 17h, na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá (próximo à Praça da Alfândega), no Centro Histórico. Para concorrer à vaga, o candidato precisa estar munido da Carteira de Trabalho e do comprovante de residência atualizado.

(Marcello Campos)

