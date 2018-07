Empréstimo$ BNDES

Senadores e deputados pretendem vetar o financiamento de projetos e obras de engenharia e infraestrutura em outros países ou concessão de crédito a governos estrangeiros pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na Câmara, o Projeto de Lei 7375/2017, do deputado Fábio Sousa (PSDB-GO), estabelece que, em caso excepcional, o presidente da República deverá pedir autorização ao Congresso para realizar empréstimos. A proposta tem parecer favorável do relator, deputado Lucas Vergílio (SD-GO), na Comissão de Finanças, e deverá ser votada em agosto. No Senado, o projeto (PLS 145/2015), com mesmo teor, aguarda votação da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Auditoria

Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que, entre 2006 e 2014, o BNDES emprestou mais de R$ 50 bilhões para a realização de 140 grandes obras fora do Brasil.

Lava-Jato

O pente-fino do TCU também revelou que 99% dos empréstimos ficaram com cinco grandes empreiteiras, todas envolvidas na Lava-Jato.

Crise

O deputado Fábio Sousa sustenta que “se esse recurso tivesse ficado aqui – sendo investido em empreendedorismo, em pequenos negócios -, a crise nos últimos anos no Brasil teria sido amenizada”.

Angola & Cuba

Os países que mais receberam investimentos do BNDES foram Angola (R$ 14 bilhões), Venezuela (R$ 11 bilhões), Argentina (R$ 8 bilhões), República Dominicana (R$ 8 bilhões) e Cuba (R$ 3 bilhões).

Conversê

Depois de receber o apoio de partidos do chamado Centrão, o ex-governador de São Paulo, Geraldo

Alckmin, não descarta ter o MDB em seu time ainda no primeiro turno. As conversas com caciques emedebistas passam pela tradicional composição ministerial no eventual governo do tucano.

Pé de guerra

Apesar do aparente clima de unidade, nos bastidores, caciques das legendas do Centrão permanecem em pé de guerra pela indicação do vice na chapa do tucano. Com a indefinição, Alckmin tende a seguir o plano B: escolha de um nome que seja de outras legendas da aliança: PTB, PPS, PSD e PV.

Balcão

Pré-candidato do Psol à Presidência, Guilherme Boulos (SP), alfineta os partidos que embarcaram na campanha de Alckmin: “A nossa aliança é com o povo, não no balcão de negócios do ‘Centrão’ “.

Se eleito

Se eleito, tem reafirmado Boulos, irá revogar todas as “medidas absurdas feitas por esse governo ilegítimo”, incluindo a PEC do Teto de Gastos e a Reforma Trabalhista.

Fake news

A legislação brasileira prevê a cassação do mandato de políticos que disseminarem informações falsas (fake news). O alerta é do secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Frazão.

Fraudulentas

Segundo Frazão, a partir do momento que se descubra que o político contratou serviço de produção industrial de notícias fraudulentas, uso de boots, para divulgar esses conteúdos, ele pode ser punido: “Se ficar devidamente comprovado, nos autos a existência disso, é possível utilizar a Lei Complementar 64/90 e proceder à cassação de seu mandato”.

CPI da Petrobras

Senadora Vanezza Grazziotin (PCdoB-AM) fala em recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar instalar a CPI da Petrobras no Senado.

Política de preços

A parlamentar apresentou em maio o requerimento no qual pede a investigação da política de preços da estatal para os combustíveis. “Não descarto (recorrer ao STF) de jeito nenhum”, diz a senadora.

Acidentes

Levantamento do Ministério da Saúde (MS) revela que os motoboys são os que mais sofrem acidentes de trânsito relacionados ao trabalho e que os caminhoneiros são os que mais vão a óbito em atividade.

Escalada

Em 11 anos, de acordo com o MS, o número de notificações de acidentes de transporte relacionados ao trabalho aumentou quase seis vezes, passando de 2.798 em 2007 para 18.706 em 2016.

