Rio Grande do Sul Empréstimo de maquinário auxilia na recuperação de estradas vicinais em Imbé

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2019

Praça no balneário Presidente, em Imbé. Foto: Prefeitura de Imbé Praça no balneário Presidente, em Imbé. (Foto: Prefeitura de Imbé) Foto: Prefeitura de Imbé

A SOP (Secretaria de Obras e Habitação) firmou convênio com a prefeitura de Imbé, no Litoral Norte, para o empréstimo de escavadeira hidráulica para a recuperação de estradas vicinais e o desassoreamento de arroios no município. O documento foi assinado pelo secretário adjunto Vicente Pires e o prefeito Pierre Emerim da Rosa. A intervenção ocorrerá em 22 quilômetros beneficiando até 50 mil famílias para o veraneio 2019-2020.

O secretário adjunto Vicente Pires, que representou o titular da SOP, José Stédile, disse que o empréstimo de maquinário está entre as principais ações lideradas pelo governo do Estado para contribuir com o desenvolvimento dos municípios.

“É um investimento que além de garantir segurança aos usuários das vias, também se refletirá na promoção do turismo local”, disse. O maquinário estará à disposição da prefeitura pelo período de 30 dias.

O prefeito destacou que a iniciativa estimulará o desenvolvimento econômico e social do município. “Durante a baixa temporada, cerca de 4.200 famílias serão beneficiadas. Com a chegada do veraneio, mais de 50 mil famílias se deslocam para o nosso balneário. Os acessos conservados são imprescindíveis”, disse o prefeito.

“O trabalho será de suma importância, pois impedirá alagamentos e facilitará o transporte nas vias principais”, resumiu Pierre, em referência a outro serviço que será realizado: o desassoreamento de cursos d’água.

Localidades contempladas e serviços

1. Recuperação de estradas

Interpraias: Santa Teresinha até Atlântida Sul

Avenida Perimetral: Imara, entre av. Paraguassú até RS-786

Avenida Tancredo Neves, trecho entre a rua Cruz Alta e av. Beira-mar

Rua Dom Pedro II entre av. Paragassú e av. Beira-mar

Avenida Não-Me-Toque entre a rua Getúlio Vargas e av. Beira-mar

2. Remoção de areia

Muro da avenida Beira-mar entre av. Garibaldi e av. Beira-mar

3. Limpeza de valas

Alameda das Acácias, av. Tancredo Neves, av. Não-Me-Toque, av. São Miguel, lateral da ETE Nova Nordeste, lateral RS-786, rua lateral ao Parque de Rodeios, vala de escoamento da rótula do balneário Presidente, vala ao lado do Condomínio Santa Bárbara, vala de escoamento da rua Dom João IV no balneário Presidente.

Concluída praça no balneário Presidente

O balneário Presidente conta com um novo espaço de lazer, concluído na semana passada. A praça, localizada no final da Avenida Brasil, fica próxima da praia. Além de playground, bancos e vegetação plantada, o local conta com um lago artificial, criado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura, para auxiliar no escoamento das águas em dias de chuva.

A área tem cerca de seis mil metros quadrados. “A iniciativa da Prefeitura tem como objetivo trazer mais uma opção de lazer à população da Zona Norte, com espaço para caminhada e roda de chimarrão, prática de atividades físicas e um espaço com bancos e iluminação. Haverá muita jardinagem, com o plantio de espécies como aroeira, araçá, taquareiras, pitanga, palmeira e mimo-de-vênus”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, Manoel Gonçalves.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário