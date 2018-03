Empréstimos imobiliários com recursos da poupança cresceram quase 20% em fevereiro

Os financiamentos imobiliários com recursos da caderneta de poupança atingiram R$ 3,53 bilhões em fevereiro, o que representa uma alta de 19,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Abecip, associação que representa as instituições que atuam no segmento.

No acumulado dos dois primeiros meses de 2018, o volume de empréstimos para a compra da casa própria aumentou 22%, para R$ 7,39 bilhões.

Em número de unidades, os financiamentos aumentaram 7,1% em relação a fevereiro do ano passado, para 13,1 mil imóveis. Na comparação com o primeiro bimestre de 2017, o número de imóveis financiados aumentou 13,8%, para 28,9 mil, ainda de acordo com a Abecip.

No acumulado em 12 meses, o montante financiado ainda tem queda de 3,6% na comparação com os 12 meses anteriores.

A Abecip prevê expansão do crédito ao redor de 10% em 2018, para R$ 48 bilhões (ante R$ 43 bilhões em 2017), após 3 anos seguidos de queda, apoiada por juros menores e pela recuperação da economia brasileira.

Bradesco supera Caixa em fevereiro

Pelo 4º mês consecutivo, a Caixa foi ultrapassada por concorrentes na liderança do segmento.

Em fevereiro, a liderança ficou com o Bradesco, com R$ 1 bilhão em empréstimos. A Caixa ficou em 2º lugar, com R$ 783 milhões em crédito imobiliário com recursos da poupança. Na sequência, estão Santander (R$ 712 milhões), Itaú Unibanco (R$ 654 milhões) e Banco do Brasil (R$ 266 milhões).

Deixe seu comentário: