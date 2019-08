Enade: instituições têm até 30 de agosto para corrigir informações de estudantes

As instituições de ensino superior que se inscreveram no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019, têm até o dia 30 de agosto para fazer modificações e corrigir informações dos estudantes. Caso não cumpram os prazos, os alunos das faculdades não poderão participar do exame.

As alterações devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no Sistema Enade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O exame é obrigatório e indispensável para obter o diploma.

Enade

O Enade ocorre no dia 24 de novembro e visa avaliar o aprendizado de universitários que ingressam e terminam diferentes cursos. Em 2019 serão avaliados estudantes de graduação das áreas de ciências agrárias, ciências da saúde, engenharias e arquitetura e urbanismo. No caso dos tecnólogos, as áreas analisadas serão: ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança.

