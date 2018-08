Encerra hoje evento do Cidepe Em Brasília

O Centro de Eventos Ulysses Guimarães, na Capital Federal, sedia até ainda hoje (10), o Encontro de Educação Profissional, Científica e Tecnológica- Conecta IF 2018, promovido pelo IFB (Instituto Federal de Brasília). O Cidepe – Centro Industrial de Equipamentos de Ensino e Pesquisa participa da iniciativa, com uma programação que reune, profissionais da educação, professores e alunos para debates, seminários e apresentações de trabalhos que discutem, soluções inovadoras, científicas e tecnológicas para o meio.

O vento contribui também para o Cidepe dar visibilidade a sua marca, fortalecendo as relações e negócios entre os participantes, apresentando suas soluções, novidades e equipamentos de ensino e aprendizagem nas áreas da matemática, química, física, biologia, engenharias e energias renováveis.

O Cidepe – Centro Industrial de Equipamentos de Ensino e Pesquisa é uma empresa de referência em instrumentos educacionais em instituições de ensino no Brasil e no exterior. Conta com uma experiente equipe de engenheiros professores e demais colaboradores. Está localizada em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dsenvolve produtos com tecnologia e talento humano para aprimorar dinâmicas de ensino. Toda a sua história é pautada pelo pioneirismo.

O trabalho é focado nas necessidades de clientes. O Centro Industrial de Ensino e Pesquisa se torna cada vez mais presente na vida de milhares de estudantes, trazendo maior participação e interesse nas áreas de pesquisa e conhecimento.

