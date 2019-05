Encerra nesta sexta-feira (31) a entrega do Simples Nacional para microempreendedores

Encerra nesta sexta-feira (31), o prazo limite para entrega formal da Declaração Anual Nacional do Simples Nacional relativa ao exercício do ano passado dos microempreendedores individuais (MEI). Entram nessa categoria os profissionais autônomos e/ou com até um empregado. Na declaração enviada à Receita Federal, deve constar o faturamento total do ano anterior, sendo discriminado apenas as vendas realizadas ,com ou sem emissão de documento fiscal. Já o MEI, deverá fazer um relatório das

receitas obtidas a cada mês, o modelo a ser utilizado está disponível no Portal do Empreendedor. Após isso o MEI deve conferir se o valor das notas fiscais emitidas foi anotado corretamente no relatório.

Aos microempreendedores que já encerraram seu negócio em 2018, devem igualmente realizar a declaração. Lembrando que aqueles que perderem o prazo deverão pagar uma multa de R$ 50 ou 2% dos tributos devidos, prevalecendo o maior valor.

