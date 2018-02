Encerra-se hoje a campanha de coleta de televisores

Encerra-se nesta quarta-feira a campanha de coleta de televisores de tubo, iniciativa da Seja Digital com apoio do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), órgão que integra as secretarias municipais de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente e da Sustentabilidade. Os materiais poderão ser entregues em qualquer uma das unidades de Destino Certo (Ecopontos) do DMLU.

