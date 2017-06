Encerra-se nesta sexta-feira o prazo para vacinaÃ§Ã£o contra febre aftosa no Estado

Esta sexta-feira (16) é o último dia pra vacinar o rebanho contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. O prazo, que se encerrava no final de maio, foi prorrogado devido às fortes chuvas que ocorreram no Estado nos últimos dias e que dificultaram a imunização do rebanho pelos produtores.

Diante das dificuldades dos produtores, o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, atendendo à solicitação da Farsul e Fetag, encaminhou pedido de mais tempo ao Ministério da Agricultura, que autorizou a prorrogação da vacinação do rebanho gaúcho até esta sexta (16).

