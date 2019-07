Encerrado caso Neymar: polícia decide não indiciar o jogador, acusado de estupro

A titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo, delegada Juliana Lopes Bussacos, havia pedido, no início do mês, prorrogação do inquérito por até 30 dias para diligências complementares. Ela solicitou imagens das câmeras de segurança do hotel onde teria ocorrido o estupro e o prontuário médico do ginecologista particular da modelo. Porém, a delegada encerrou a investigação mesmo sem receber os materiais.