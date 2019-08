A cerimônia de encerramento da Campanha do Agasalho 2019 ocorre nesta terça-feira (20) às 14h, em frente ao Paço Municipal, com apresentação dos resultados e presença dos principais parceiros. No mesmo evento, será aberta uma exposição fotográfica, no entorno da Fonte Talavera de La Reina. Serão cerca de 30 registros feitos pela equipe de fotografia da prefeitura, que mostram as principais ações da campanha. Também haverá a apresentação da Banda Municipal de Porto Alegre.

