A cerimônia de encerramento da Campanha do Agasalho 2019 de Porto Alegre ocorre nesta terça-feira, 20, às 14h, em frente ao Paço Municipal, com apresentação dos resultados e presença dos principais parceiros. No mesmo evento, será aberta uma exposição fotográfica, no entorno da Fonte Talavera de La Reina.

