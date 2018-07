Encharcada mas sorridente, a presidente da Croácia conquistou uma legião de admiradores na final do Campeonato Mundial

A presidente da Croácia, Kolinda Grabar Kitarovic, conquistou muitos admiradores na final do Mundial em Moscou (Rússia), onde se sujeitou a uma chuva forte na cerimônia de premiação e sorriu e abraçou todos os jogadores dos dois times. A Croácia perdeu de 4 x 2 para a França na emocionante decisão de domingo (15).

As informações são da agência de notícias Reuters.

Vestindo a camiseta vermelha e branca da seleção croata, Kolinda subiu no pódio com o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente francês, Emmanuel Macron, quando as medalhas foram entregues aos jogadores.

Enquanto Putin recebeu um guarda-chuva, ela continuou debaixo de chuva, encharcada mas sorridente e claramente feliz com a demonstração de coragem dos croatas. Depois assessores também lhe deram um guarda-chuva.

“A melhor cena da Copa. Um temporal, nada de guarda-chuva e Kolinda Grabar Kitarovic abraça cada jogador da Croácia e da França, embora a Croácia tenha acabado de perder. É puramente emotivo e muito afetuoso. Nada de política, só esporte! Parabéns aos dois times!”, disse um comentário publicado em uma rede social.

Outro apontou para o comportamento elegante demonstrado por Kolinda apesar da derrota croata na final.

“Uma presidente da Croácia de coração partido mostra elegância na derrota abraçando todos os jogadores!”, disse.

“Ela deixou os torcedores mais comovidos”, acrescentou outro comentário.

Kolinda mostrou grande paixão pela seleção de seu país durante o torneio, acompanhando a equipe em todos os jogos após a fase de grupos e só perdendo a semifinal contra a Inglaterra por causa de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas.

“A presidente croata está saindo como vencedora. Camisa de futebol, chuva, choro, cabelo bagunçado e ela nem liga”, foi outro de muitos comentários.

Espírito esportivo

Outros também viram uma grande demonstração de espírito esportivo quando ela abraçou os jogadores dos dois times: “Amei seu gesto e espírito esportivo durante o jogo da final da Copa do Mundo. Você é a verdadeira epítome do espírito esportivo. Mandou bem!”.

Mais tarde nesta segunda-feira a capital croata, Zagreb, sediará uma cerimônia de boas-vindas para a seleção, que conquistou seu maior sucesso na história do futebol croata e superou a atuação de 20 anos atrás, quando ficou com o terceiro lugar na Copa do Mundo da França.

