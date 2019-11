Encontrado corpo de estudante desaparecido em naufrágio no Rio Uruguai

Foi encontrado o corpo do estudante Andrei Franchini, que desapareceu depois do naufrágio de uma embarcação no Rio Uruguai, em Barra do Guarita, Noroeste do Estado. O corpo foi localizado a 1,6 metros do local do naufrágio, por volta das 8h30 deste sábado (9). O barco, que transportava estudantes, virou na última quarta-feira (6), na Barra do Guarita, no Norte do Estado.

Os demais passageiros conseguiram se salvar. Uma mulher ficou ferida e passa bem. Os passageiros não estariam usando coletes salva-vidas, segundo testemunhas.