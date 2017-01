Encontrado corpo de um rapaz que se afogou apÃ³s socorrer e salvar a namorada no Interior do Estado

Os bombeiros encontraram o corpo do rapaz que se afogou na barragem do rio Passo Fundo, em Ronda Alta, no Norte do Rio Grande do Sul. Mateus Cazarotto Villa, 31 anos entrou na água para socorrer a namorada que estava mergulhando com um grupo de amigos. Ela conseguiu chegar a um barco que estava no local e sobreviveu.

No entanto, Villa afundou logo em seguida e acabou se afogando. Os bombeiros de Carazinho foram chamados após o acidente. Mergulhadores especializados em resgates foram acionados para ajudar nas buscas.

