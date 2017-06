O corpo de Karine Gonçalves, 32 anos, foi encontrado, na manhã desta terça-feira (13), no arroio Dilúvio, perto do Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre. Ela havia desaparecido na quinta-feira (08) durante as fortes chuvas que atingiram a Capital.

A casa onde Karine e sua companheira moravam desabou no bairro São José, na Zona Leste, e ela foi arrastada pelas águas.

