Encontrado o corpo de alpinista que despencou 30 metros em uma cachoeira

O Corpo de Bombeiros de Goiás resgatou neste sábado o corpo do funcionário público Hélder Luz, 27 anos, que caiu de uma cachoeira com 30 metros de altura no Parque Ecológico Indaiá, em Formosa (GO).

A vítima, que trabalhava no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, praticava rapel no local com uma namorada e outras pessoas quando despencou ao se apoiar em um galho – que quebrou – para colocar o equipamento de proteção e deslocamento.

Antes de cair na água e afundar, Hélder bateu em pedras do paredão rente à cachoeira. O impacto foi tão forte que o seu capacete ficou destruído. A localização e retirada do corpo, em um local de difícil acesso, envolveu 29 bombeiros e um helicóptero.

Na mesma região, um professor de 31 anos foi morto no dia 26 de novembro, com uma lesão na cabeça, quatro dias depois de desaparecer.

