Dois irmãos que se afastaram ainda na adolescência se reencontraram cerca de 50 anos depois por acaso em leitos do Hospital Geral do Estado, em Maceió (AL). Adolfo e Antônio Teixeira da Silva deram entrada na unidade com problemas semelhantes, no intestino, e ficaram surpresos ao ouvirem um funcionário chamando pelos nomes deles.

