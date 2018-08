Encontro Brasileiro de Trompistas ocorre de 12 a 15 de setembro em Porto Alegre

O V Encontro Brasileiro e II Encontro Latino-Americano de Trompistas ocorre de 12 a 15 de setembro de 2018 em Porto Alegre. O lançamento do evento ocorreu na última quinta-feira (16), no Hotel Plaza São Rafael, no Centro da Capital.

Na ocasião, os presentes puderam conhecer quem são os solistas, professores e compositores convidados e a pré-programação tanto para os participantes inscritos no evento quanto a programação de concertos e recitais abertos à comunidade. Também foi divulgada a ação de arrecadação de fundos para o Encontro que é um projeto independente e que se alia a parceiros para a sua realização.

O Encontro está na plataforma Vakinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-v-encontro-de-trompistas-do-brasil-acontecer ou pode se fazer contribuições também pela conta: Banco Bradesco |Agência 0275| Conta Poupança 000000059528 |Tais Schwingel | CNPJ – 23.605.197/0001 98.

O que é o Encontro

O Encontro Brasileiro de Trompistas é um evento promovido pela ATB e está em sua quinta edição. Uma das características do evento é a itinerância, sendo que a cada ano é escolhido um Estado diferente do Brasil para sediar o Encontro.

Em 2018 a sede escolhida foi o Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, que ganha a parceria da Ospa para sua realização e apoio Unisinos; International Horn Society; Marcus Bonna Cases e Hotel Plaza São Rafael. A coordenação geral é de Israel Oliveira e a Produção Cultural é da AtmosFERA Produções Culturais e Audiovisuais.

São oferecidos à comunidade artística, inscrita no Encontro, e à comunidade geral diversas atividades culturais como: masterclasses, oficinas, palestras, mesa redonda, exposições, recitais dos alunos e dos professores e concertos com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Orquestra Unisinos Anchieta, Orquestra de amigos do Encontro e a realização do IV Concurso Marcus Bonna para Jovens Trompistas.

Estarão presentes excelentes solistas e professores, grupos convidados, expositores e diversos profissionais encarregados pela troca de experiências com o objetivo de encontrar-se para fazer, fomentar, divulgar, espalhar música e para promover o acesso e ampliação ao conhecimento específico do instrumento – trompa.

O V Encontro tem a finalidade de vivenciar e compartilhar de momentos significativos para o cenário cultural tanto da região Sul do Brasil, enfatizando as riquezas regionais, quanto da América Latina. Os locais das aulas e concertos acontecerão no Centro Administrativo Fernando Ferrari na Casa da Música da Ospa e em alguns pontos da cidade, de Porto Alegre, como: Parque Farroupilha, Bar Fon Fon, Palácio do Vice-Governador do Estado/RS – “Palacinho” e outros ainda em tratativas. Informações com Israel Oliveira, coordenador geral do V Encontro pelo e-mail atb.encontro2018@gmail.com

Deixe seu comentário: