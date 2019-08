Encontro de Líderes do Banrisul indica estratégias de gestão e negócios

O Banrisul promoveu o evento Encontro de Líderes na tarde desta terça-feira (13), no Teatro da Fiergs, em Porto Alegre, com a presença de cerca de mil colaboradores, entre a diretoria do Banco e os superintendentes regionais, superintendentes e gerentes executivos, gerentes-gerais e gerentes adjuntos, e gerentes comerciais e de negócios corporativos.

O governador Eduardo Leite, que abriu o encontro, classificou os gestores como “a inspiração e a ação que faz o Banrisul acontecer no seu dia a dia”.

– O Estado tem muito orgulho de contar com um Banco com a saúde do Banrisul, com tamanho potencial para repercutir na dinâmica da nossa economia -, frisou. – Precisamos estar dispostos a nos renovar constantemente para que possamos terneste Banco a força que todos acreditam que ele tem e trabalhar para que ele esteja conectado às necessidades dos novos tempos – concluiu.

Para o governador, o Banrisul tem o importante papel de ser uma verdadeira alavanca da nossa economia, graças a sua capacidade de financiar projetos e ajudar na estruturação de novos investimentos.

O presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, enfatizou que o Banrisul tem um capital humano de excelente qualidade e que precisa olhar para o futuro. Ele anunciou a transformação da Universidade Corporativa em uma unidade para intensificar os investimentos em educação focada na área financeira

Coutinho lembrou que a economia está retomando o seu crescimento, ainda que de maneira lenta, mas isso dá a capacidade de ações mais ousadas na concessão de crédito e na expansão das carteiras. “Nossa missão é sermos rentáveis e sustentáveis para com isso alavancarmos o desenvolvimento do Estado.”

– Estamos inseridos em um setor competitivo e severo, com pesados investimentos na área digital, e temos que estarup to date em relação a isso também, na fronteira dessas tecnologias -, salientou. – É preciso ser obsessivo na busca por tecnologia, digitalização e melhoria de processos, colocando nossos clientes no mundo digital.

Coutinho destacou o uso do app, que tem crescido na faixa de 40% ao ano. “Isso tem de ser estimulado e ressaltado, nossa força de vendas tem de ensinar e tirar dúvidas dos clientes para que eles passem a usar ao máximo as ferramentas digitais.”

Como encerramento do evento, foi realizada a palestra “Comunicação nas Organizações no Século XXI”, ministrada por Ricardo Guimarães, presidente da empresa Thymus, desde 1998, que é uma consultoria estratégica que aborda cultura, negócios e marca corporativa de maneira integrada para as empresas darem respostas consistentes ao cenário de incerteza impactado pela transformação digital. Também é co-autor dos livros “Gestão Integrada dos Ativos Intangíveis” e “Liderança Baseada em Valores – caminhos para a ação em cenários complexos e imprevisíveis”. É colunista fixo da revista Trip desde 1998.

O futuro em planejamento

Durante o Encontro de Líderes, a diretoria abordou as ações estratégicas de negócios para os próximos anos e estabeleceu as diretrizes para alavancar o Banrisul a um novo patamar no cenário financeiro nacional.

O vice-presidente Irany Sant’Anna Junior, também responsável pela Diretoria de Controle e Risco, disse da satisfação em apresentar uma agenda renovada e positiva. “Temos muito para trabalhar e comemorar, encontrar resultados para o Banrisul e para o Estado. Que venham os novos tempos. O Banco está fortalecido e capacitado. Vamos enfrentar os desafios na digitalização. Somos um banco de varejo no RS e também apoiamos projetos importantes no Estado. Temos muitos desafios a nossa frente, mas também muito sucesso”, destacou.

Para o diretor de Tecnologia da Informação e Inovação, Jorge Krug, o objetivo daqui para a frente é ter um ecossistema digital abrangente, com aumento da transparência, melhoria em processos e métodos ágeis. “Temos mais de 900 mil usuários no aplicativo Banrisul Digital. Isso corresponde a 53% dos canais digitais em relação aos outros canais de atendimento. Tudo isso ainda não é suficiente. Precisamos evoluir muito a nossa capacidade digital, preparando o Banco para o mundo da nuvem.

Krug afirmou que daqui para a frente estaremos vendo inteligência digital, blockchain, open banking, pagamentos instantâneos, computação em nuvem e internet das coisas. “O mundo mudou. Já estamos internalizando esses processos para fazer esse salto de maneira rápida. O futuro é a próxima saída.”

De acordo com o diretor Comercial de Distribuição e Varejo, Fernando Postal, conhecemos a capacidade de liderança e gestão da nossa equipe de funcionários. “É fundamental para que o Banco continue crescendo. Temos um grupo de pessoas capazes e dinâmicas. Prova disso foi o último concurso com 166 mil inscritos para 200 vagas. Isso prova a força do nosso Banco. Um Banco cada vez mais ágil e mais forte, que dure 180 anos”.

Postal destacou que o segmento Afinidade é de vital importância para a instituição. “Ao longo dos próximos meses vamos implantar novos espaços Afinidade”, anunciou. Já no agronegócio a projeção é aumentar 90% dos resultados em relação ao ano passado. “É uma das principais metas”, frisou.

Segundo a diretora Administrativa, Suzana Cogo, nos próximos meses vamos entregar o diagnóstico feito pela área da engenharia para definirmos a ordem de prioridade dos nossos projetos. “As instalações físicas nas agências abrangem a maior demanda. Estaremos juntos para estabelecer boas soluções e buscar bons resultados para o Banco. Nesse momento de transformação, o nosso negócio é feito de pessoas para pessoas.”

A diretora de Produtos, Segmentos e Canais Digitais, Claíse Müller Rauber, ressaltou que, com a entrada de novos players no mercado, os bancos tradicionais de varejo estão sentindo a necessidade de buscar novas formas de se relacionar com seus usuários, sobretudo no que diz respeito às experiências proporcionadas aos clientes. “O nosso desafio é buscar soluções neste sentido sem deixar de lado a rentabilidade do negócio e a sustentabilidade do Banco como instituição”.

O diretor de Finanças e Relações com Investidores, Marcus Vinícius Feijó Staffen, disse que, hoje, o Banrisul representa 50% do total da capacidade de depósitos a prazo no Estado do RS. “Isso significa a confiança dos clientes no nosso Banco e essa é uma força que a instituição possui.”

Para o diretor de Crédito, Osvaldo Lobo Pires, “temos de ter a cabeça aberta para a inovação e para as novas ferramentas que vem sendo introduzidas no setor bancário”. Segundo ele, o Banco dificilmente vai conseguir buscar a missão de buscar resultados recordes se não se abrir para essas possibilidades.

Segundo a diretora Institucional, Raquel Santos Carneiro, o grande desafio da gestão é se manter conectada para alavancar novos negócios.

Legenda da foto: O governador, junto com a diretoria na foto, abriu o evento.

Legenda da foto: O teatro da Fiergs lotou para receber o Encontro de Líderes do Banrisul.

Fotos: David Pires

