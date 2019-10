Encontro debate desafios do idoso na mobilidade urbana

Cerca de 200 pessoas, entre idosos, educadores e técnicos do trânsito e transporte, participaram nesta quarta-feira (16), no seminário Desafios da Mobilidade Segura no Envelhecimento. O encontro aconteceu na PUCRS (Pontifícia Universidade Católica), iniciativa do PVT (Programa Vida no Trânsito) da prefeitura e do IGG/PUC (Instituto de Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica RS).

De acordo com a Coordenação de indicadores e Engenharia de Tráfego da EPTC, das 59 vítimas fatais no trânsito de Porto Alegre, de janeiro até hoje, 26 pedestres perderam a vida, sendo 18 idosos, sendo 16 deles em razão de atropelamentos.

“São números preocupantes. Demonstra que todos devemos nos unir para proporcionarmos uma melhor qualidade de vida ao segmento dos idosos na mobilidade. Este seminário serve para fazer refletir diante desta nova realidade social, de um número cada vez maior de idosos na cidade, que necessitam também de uma melhor qualidade de vida na mobilidade urbana. É um desafio para todos nós”, afirma Eduardo de Souza, agente da Coordenação de Educação para a Mobilidade da EPTC.

Depoimentos

“No Brasil já temos mais pessoas idosas, acima de 60 anos, do que jovens entre 7 e 14 anos. Este seminário é um evento para chamar a atenção da sociedade sobre esta nova realidade. Devemos mudar o perfil da mobilidade, através de políticas públicas, com o envolvimento também dos jovens nesta missão, de proporcionar um ambiente mais favorável aos idosos na circulação do trânsito. Com apoio de todos, também a partir de pesquisas sobre este tema, certamente iremos reduzir o número de acidentes com idosos nas vias”, (Newton Terra, presidente do IGG/PUC).

“É inevitável que as nossas reações com o decorrer do tempo fiquem mais fragilizadas, lentas, uma realidade que ninguém escapa. No trânsito, o idoso representa a parte mais frágil na mobilidade, junto com os motociclistas. Todos devemos ter um olhar para o outro. Os mais jovens devem, igualmente, entender esta realidade. O poder público tem o dever de fazer a sua parte. Mas cuidar do outro é uma missão de todos. Faz parte de um processo de aprimoramento mudança de cultura nas relações do trânsito, com o objetivo de salvar vidas”. (Fabio Berwanger Juliano, diretor-presidente da EPTC).

“O Programa Vida no Trânsito tem desenvolvido um trabalho altamente técnico, que muito contribui para ações preventivas no trânsito, com a realização de diversas atividades pela segurança das pessoas, entre elas, os idosos. Precisamos destacar esta parceria entre vários órgãos públicos, municipais e estaduais, por um trânsito com menos conflitos”. (Pablo Stürmer, secretário municipal da saúde de Porto Alegre).

“Para mudar a realidade do trânsito, com mais qualidade de vida para as pessoas, temos o dever de nos colocar no lugar do outro, neste caso, das pessoas idosas. Somente assim buscaremos um trânsito com uma melhor qualidade de vida, com menos riscos de acidentes”. (Daniela Fernandes Lima, representante do Detran).

“A Frente Parlamentar do Idoso da Câmara Municipal de Porto Alegre é um espaço permanentemente aberto às pessoas da terceira idade, para buscarem seus direitos, apresentarem suas necessidades na mobilidade, darem opinião para a formação de um trânsito com uma melhor qualidade em seus deslocamentos”. (Vereador Alvoni Medina, presidente da frente parlamentar).

“Só podemos elogiar a realização deste seminário, com foco na segurança dos idosos na mobilidade. Somente com o envolvimento de todos os órgãos, e com a participação dos idosos e da população em geral, é que vamos alcançar os objetivos desejados, com uma circulação com menos riscos de acidentes”. (Lélio Falcão, presidente do Comui).

Deixe seu comentário: