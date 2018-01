Encontro do Bem : dia 7, na Capital, acontece mais uma edição do evento promovido pela ALAP. Na pauta, a valorização do idoso na sociedade

Na reunião rotária do dia 7, ao meio-dia na Churrascaria Laçador na Av.Brasil, 1095,organizado pelo Rotary Club São João Porto Alegre, juntamente com o Alto Petrópolis, Anchieta, Farrapos, Iguatemi, Nordeste, Norte, Floresta e Rodoviária, estará sendo realizada mais uma edição do Encontro do Bem – Show de Solidariedade por um Rio Grande Melhor.

Como palestrante, abordando o tema A Valorização do Idoso na Sociedade, a convidada será a Médica Neurologista Geriatra, Liselotte Ursula Bruhn de Almeida de 88 anos que ainda na trabalha no Hospital Conceição. O evento é em benefício do Instituto Ver, a ONG da Propaganda que oferece tratamento gratuito de estimulação e reabilitação visual em crianças com até 5 anos para evitar a cegueira precoce.

O talher é de 28,00 com estacionamento privativo. Reservas pelo fone(51) 33425247. O Encontro do Bem é uma iniciativa da ALAP -30 ANOS, SINAPRO-RS, 40 ANOS, ABAP/RS e ARP.l

Deixe seu comentário: